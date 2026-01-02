Calciomercato Palermo prima operazione in uscita | Bardi ufficiale al Mantova
Il Palermo ha ufficializzato la cessione del portiere Francesco Bardi al Mantova, segnando la prima operazione in uscita durante la sessione invernale di calciomercato. La società ha reso nota la transazione tramite il proprio sito ufficiale, proseguendo così la propria attività di mercato in vista della seconda parte della stagione.
Prima operazione in uscita per il Palermo, nel giorno di apertura della sessione invernale di calciomercato: il club di viale del Fante, con una nota sul sito ufficiale, comunica di aver ceduto al Mantova il portiere Francesco Bardi.Il giocatore si trasferisce con la formula del prestito con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
