In casa aveva un minimarket della droga | arrestato un 24enne

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Cinisello Balsamo dopo essere stato trovato in possesso di un vero e proprio minimarket della droga. Durante un controllo in viale Abruzzi, sono stati rinvenuti numerosi sostanze stupefacenti di varia natura e quantità. L'operazione ha portato al suo fermo, evidenziando un grave problema di traffico e spaccio nel territorio.

In casa ne aveva un po' per tutti i gusti: ecstasy, marijuana, cocaina, ketamina, Lsd, Mdma. Lo hanno trovato per strada, in viale Abruzzi a Cinisello Balsamo. Quando i poliziotti del commissariato lo fermano, attorno alle 18 di mercoledì, è in compagnia di due ragazze: addosso ha due buste con.

Il giovane l'aveva comprata poco prima a casa di un noto spacciatore su cui all'epoca la Procura stava indagando.

