Preghiera della sera 11 Gennaio 2026 | Rischiarami col Tuo volto

La preghiera della sera dell’11 gennaio 2026 ci invita a rivolgerci alla Santissima Trinità con la richiesta: “Rischiarami col Tuo volto”. In questo momento di riflessione, chiediamo di ricevere luce e conforto, affinché il nostro cuore possa trovare pace e serenità. Un gesto di umiltà e fiducia, volto a rafforzare la nostra fede e il nostro cammino quotidiano.

"Rischiarami col tuo volto". Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto.

Preghiera della sera - 11 gennaio 2026

Questa sera alle 20.30 Uniamoci in preghiera per la Pace in chiesa a San Gervasio o a Loreto oppure alla stessa ora nelle nostre case. Il testo della preghiera: - facebook.com facebook

