Preghiera della sera 11 Dicembre 2025 | Proteggimi come figlio tuo

La preghiera della sera dell’11 dicembre 2025 invita a rivolgere una richiesta di protezione e di riflessione sulla giornata appena trascorsa. In questa semplice preghiera, si chiede di essere custoditi come figli, trovando conforto e pace prima di concludere il giorno. Un momento di introspezione e di affidamento, ideale per prepararsi a un sonno sereno.

“Proteggimi come tuo figlio”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 11 Dicembre 2025: “Proteggimi come figlio tuo”

Preghiera della sera 8 Dicembre 2025: “Stringimi a Te Signore” - Questo lunedì con la preghiera della sera chiediamo questa grazia al Signore Gesù Cristo ... Riporta lalucedimaria.it

Preghiera della sera 7 Dicembre 2025: “Voglio presentarmi a Te” - Questa è la preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Come scrive lalucedimaria.it