Preghiera della sera 1 Gennaio 2026 | Soccorri noi Tuo popolo

La preghiera della sera del 1° gennaio 2026, intitolata “Soccorri noi Tuo popolo”, invita a riflettere sulla giornata appena trascorsa. Recitata questo giovedì, è un momento di introspezione e richiesta di aiuto, per affrontare con serenità il nuovo anno. È un’occasione per fermarsi, riconoscere i propri bisogni e chiedere sostegno divino con umiltà e fiducia.

“Soccorri noi tuo popolo”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 1 Gennaio 2026: “Soccorri noi Tuo popolo” Leggi anche: Preghiera della sera 1 Novembre 2025: “Dammi un Tuo segno” Leggi anche: Preghiera della sera 7 Novembre 2025: “Donami il Tuo amore” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il 30 dicembre al Maristella veglia di preghiera per la pace L'iniziativa, in vista della Giornata mondiale del 1° gennaio; Pordenone, orari delle celebrazioni natalizie fino al primo gennaio 2026; Le celebrazioni di Natale presiedute dal Vescovo Oscar; Un augurio e una preghiera per il 2026. Preghiera del mattino del 1 Gennaio 2026: “Intercedi per me o Madre” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... lalucedimaria.it

Inizia la giornata con una preghiera: buongiorno 1 gennaio 2026 - Scopri come dare il benvenuto al nuovo anno con positività e riflessione spirituale. cefaluweb.com

Buongiorno con Dio: preghiere e pensieri per il 1 gennaio 2026 - Inizia il 2026 con ispirazione: scopri preghiere e pensieri per un Buongiorno con Dio. cefaluweb.com

Preghiera della sera - 1 gennaio 2026

Preghiera della sera Rivolto alla Madonna Madre indulgente e buona, questa sera voglio deporre ai tuoi piedi il peso della mia giornata, quello del mio lavoro e delle mie fatiche, e soprattutto il peso delle mie offese e infedeltà al Signore. Vengo a offrirti tutto, - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.