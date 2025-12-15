La motonave Guang Rong non è più incagliata al pontile di Marina di Massa

Alle prime luci dell'alba sono iniziate le operazioni di rigalleggiamento della motonave Guang Rong, arenata al pontile di Marina di Massa. L'intervento, volto a rimuovere l'ancora di incagliamento, rappresenta un'importante fase di gestione dell'incidente e di messa in sicurezza dell'area portuale.

CARRARA – Avviate all’alba di questa mattina le operazioni per il rigalleggiamento della motonave Guang Rong al porto di Marina di Massa. Nel corso della giornata il dispositivo di monitoraggio è stato ulteriormente implementato con diversi assetti aeronavali della direzione marittima della Toscana, nonché con l’impiego degli elicotteri della base aeromobili della Guardia Costiera. In area hanno operato, oltre al personale della Capitaneria di porto di Marina di Carrara e della delegazione di spiaggia di Marina di Massa, diversi assetti aeronavali della Guardia costiera, in particolare la nave Visalli – Cp 422, le motovedette di polizia marittima Cp 554, Cp 538 e Cp 2089, l’unità di soccorso Cp 813, nonché personale del quinto Nucleo operatori subacquei della Guardia costiera di Genova. Corrieretoscano.it

Ultimi scatti al relitto della Guang Rong - Lunedì mattina prenderanno il via le operazioni di messa in asse dello scafo, successivamente il relitto verrà trainato nel porto di Livorno. noitv.it