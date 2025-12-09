America' s Cup a Bagnoli via all' abbattimento del pontile centrale ex Italsider | Area finalmente restituita alla città

Sono iniziati i lavori di abbattimento del pontile centrale dell’ex Italsider di Bagnoli. La prima struttura a cadere è la storica Sala Pompe, un grande cassone in cemento armato situato a 360 metri dalla costa e collegato alla terraferma dal pontile in ferro. La demolizione, che andrà avanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

