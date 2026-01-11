Politano a DAZN | Duelli palleggio e mentalità giusta per battere l’Inter
Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, intervistato da DAZN, analizza la prossima sfida contro l’Inter. Sottolinea l’importanza di duelli equilibrati, un gioco di palleggio efficace e una mentalità concentrata per affrontare al meglio i nerazzurri. La partita si presenta come un’occasione per mettere in campo determinazione e strategia, elementi fondamentali per ottenere un risultato positivo in un match di grande rilevanza per entrambe le squadre.
Inter News 24 Politano a DAZN: l’esterno offensivo del Napoli analizza la sfida contro i nerazzurri, che verrà affrontata con ambizione. Nel prepartita della sfida di alta classifica contro l’Inter, Matteo Politano, attaccante esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN delineando i temi chiave della gara. Le sue parole raccontano un Napoli consapevole della forza dell’avversario ma determinato a giocarsela a viso aperto. Politano ha sottolineato come la partita sarà fortemente orientata sui duelli individuali, aspetto decisivo contro una squadra strutturata e qualitativa come quella nerazzurra guidata da Cristian Chivu, allenatore capace di dare equilibrio e intensità al gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com
