Politano a Dazn dopo la vittoria sulla Lazio | Felici per i tre punti E l’Inter…

Matteo Politano ha commentato la vittoria del Napoli sulla Lazio durante un’intervista a Dazn, sottolineando la soddisfazione per i tre punti conquistati. Nel corso dell’intervista ha anche menzionato l’Inter, evidenziando il contesto del campionato e le sfide future. Le sue parole offrono uno sguardo sobrio e diretto sull’andamento della squadra e sulle prospettive di stagione, senza enfasi o sensazionalismi.

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 del Napoli sulla Lazio allo stadio Olimpico. Vediamo cosa ha detto. ATTESA PER L'INTER – « Volevamo i tre punti e iniziare bene l'anno. Meglio del 2025? Il nostro obiettivo è migliorarci rispetto all'anno scorso. Non è facile con tre competizioni, ma vogliamo affrontarle al meglio. Adesso vogliamo restare attaccati al Milan e aspettiamo l'Inter» SULLE ESPULSIONI – «Dispiace per le situazioni della gara e per i cartellini rossi nel finale, accettiamo la decisione dell'arbitro e andiamo avanti» SULLE ULTIME VITTORIE – «È bello vincere due a zero quattro partite di fila, siamo una squadra solida, che ha continuità, speriamo di mostrarlo sempre, ma non c'è niente di sicuro nel calcio e tutti i risultati sono sempre possibili»

