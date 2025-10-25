Inter News 24 Anguissa, autore del gol del definitivo 3-1, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN nel post partita di Napoli Inter. Il Napoli ha ottenuto una vittoria fondamentale per 3-1 contro l’Inter allo Stadio Maradona, rilanciandosi dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. I partenopei hanno messo in scena una performance solida, risolvendo le difficoltà recenti con una prestazione convincente. D’altra parte, i nerazzurri sono usciti dal campo con una grande delusione: la partita è iniziata male con un rigore controverso a favore dei padroni di casa, e si è conclusa con altri due gol incassati durante il tentativo di rimonta. 🔗 Leggi su Internews24.com

Anguissa a DAZN: «Non è mai facile battere una grande squadra come l'Inter. Farlo ci ha risollevato»