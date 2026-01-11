A Poggibonsi, il Comune ha avviato un intervento di solidarietà destinato a supportare 185 famiglie in difficoltà. Grazie a questo intervento, sono stati forniti aiuti concreti per contribuire al pagamento degli affitti, offrendo un sostegno importante in un momento di particolare fragilità economica. Questa iniziativa rappresenta un gesto di vicinanza e attenzione alle esigenze della comunità locale.

Boccata di ossigeno per 185 famiglie di Poggibonsi che senza l’aiuto del Comune non ce la farebbero a pagare l’affitto di casa. Grazie al fondo affitti 2025, che a questo giro ammonta a 207 mila euro in tutto, 190 mila messi a disposizione del Comune e 17 mila dalla Regione, queste famiglie continueranno ad avere un tetto sopra la testa. La graduatoria definitiva è stata appena pubblicata sul sito del Comune. "Il Fondo Affitti è una misura importante che abbiamo nuovamente scelto di sostenere con risorse dal nostro Bilancio comunale per dare una mano a chi è in difficoltà - afferma la sindaca Susanna Cenni – Una misura che il Governo continua a non finanziare e che invece rappresenta una boccato d’ossigeno per tante famiglie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e la solidarietà. Aiuti concreti a 185 famiglie per poter pagare gli affitti

Leggi anche: Lucio Malan: "Previsti aiuti concreti per famiglie e imprese"

Leggi anche: Affitti brevi, Confabitare lancia la class action contro il Comune: "Danni concreti alle famiglie"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Poggibonsi, Fondo Affitti 2025: il Comune aiuta 185 famiglie - Sul sito la graduatoria definitiva; Cenni: "Misura importante"; Borgianni: "Un impegno per le persone fragili". gonews.it