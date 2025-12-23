Lucio Malan | Previsti aiuti concreti per famiglie e imprese

La legge di Bilancio da 22 miliardi di euro, approvata recentemente a Palazzo Madama, prevede aiuti concreti rivolti a famiglie e imprese. Questa misura mira a sostenere l’economia e a offrire sostegno alle realtà più colpite, attraverso interventi mirati e finanziamenti dedicati. Di seguito, un’analisi delle principali novità e degli obiettivi di questa importante legge.

La legge di Bilancio da 22 miliardi di euro è approdata ieri a palazzo Madama dopo il via libera della Commissione Bilancio. È previsto per oggi il voto finale in Aula. In base alla tabella di marcia, verrà immediatamente trasmessa alla Camera dei Deputati la prossima settimana. Un manovra che, spiega Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia, punta a realizzare "interventi importanti per famiglie e imprese". Una finanziaria, insomma, "coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani". Per le opposizioni, invece in prima linea anche Landini, la manovra 2025 colpisce i più deboli.

