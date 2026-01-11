Più macchine coinvolte almeno un ferito grave | incidente in serata
Questa sera, domenica 11 gennaio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, almeno una persona è rimasta gravemente ferita, mentre altre due sono coinvolte ma in condizioni meno critiche. L’incidente si è verificato prima delle 20, e le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.
Ha un bilancio di almeno un ferito in condizioni serie e altre due persone coinvolte, il sinistro accaduto stasera, domenica 11 gennaio prima delle 20.30 a Favaro, in via Altinia, verso Dese. La strada era impegnata dai mezzi del soccorso del 118, dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
