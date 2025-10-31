Incidente in A1 due macchine coinvolte | 8 km di coda e tratto chiuso da Orte e verso Roma Nord

Gli utenti che da Firenze sono diretti a Roma, devono uscire a Orte, percorrere la superstrada E45 Orte-Viterbo e successivamente la SS2 Cassia verso Roma. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Incidente in A1, due macchine coinvolte: 8 km di coda e tratto chiuso da Orte e verso Roma Nord

