Pistoia | incidente in via Toscana coinvolte tre auto Un ferito in ospedale

Ieri sera alle 20.30, un incidente stradale si è verificato in via Toscana a Pistoia, coinvolgendo tre veicoli. Un ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. L'incidente è ancora sotto accertamento e si attendono aggiornamenti sulle cause.

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta ieri sera intorno alle 20.30 per un incidente stradale in via Toscana, di fronte all'ingresso del Naturart Village

