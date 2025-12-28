Pistoia | incidente in via Toscana coinvolte tre auto Un ferito in ospedale

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera alle 20.30, un incidente stradale si è verificato in via Toscana a Pistoia, coinvolgendo tre veicoli. Un ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. L'incidente è ancora sotto accertamento e si attendono aggiornamenti sulle cause.

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta ieri sera intorno alle 20.30 per un incidente stradale in via Toscana, di fronte all’ingresso del Naturart Village L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pistoia incidente in via toscana coinvolte tre auto un ferito in ospedale

© Firenzepost.it - Pistoia: incidente in via Toscana, coinvolte tre auto. Un ferito in ospedale

Leggi anche: Incidente a catena sull’asse mediano di Napoli, un ferito in ospedale: 3 auto coinvolte

Leggi anche: Maxi incidente alle porte della città, tre auto coinvolte: tre persone in ospedale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe; Anziana investita e uccisa a Pistoia: la nuora assiste e muore anche lei; E’ grave un anziano investito in via Guicciardini; Investita mentre attraversa la strada, morta 87enne a Pistoia.

pistoia incidente via toscanaScontro fra tre auto, un ferito portato al pronto soccorso - La squadra dei vigili del fuoco di Pistoia giunta sul posto ha operato per la messa in sicurezza delle auto, mentre i conducenti sono stati presi in cura dai soccorritori della Misericordia di ... msn.com

pistoia incidente via toscanaPistoia, investita e uccisa a Santo Stefano: la nuora assiste all’incidente e muore per lo choc - Doppia tragedia a Pistoia: due donne muoiono a Santo Stefano, una uccisa da un incidente, l’altra stroncata dallo choc. notizie.it

pistoia incidente via toscanaIncidente stradale, muoiono suocera e nuora - L'anziana è stata travolta da un'auto, la nuora, che camminava a fianco a lei, è stata colpita da un malore che le è stato fatale ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.