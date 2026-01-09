Il bilancio del Natale | Città viva e partecipata operatori soddisfatti

Il bilancio del Natale evidenzia una città viva e partecipata, grazie a un calendario ricco di eventi culturali, musicali e di intrattenimento promosso dal Comune. La manifestazione ha coinvolto residenti e visitatori di tutte le età, valorizzando il centro storico e i borghi, e ha mantenuto vivo lo spirito natalizio fino all’Epifania, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e condivisa.

Un Natale diffuso, partecipato e capace di animare la città fino all'Epifania. E' il bilancio del calendario ricco e articolato promosso dal Comune, con eventi culturali, musicali e di intrattenimento che hanno coinvolto residenti e visitatori, adulti e bambini, valorizzando il centro storico e i borghi. Tra i punti di maggior richiamo ci sono le luminarie artistiche di Mimmo Paladino, che resteranno visibili fino al 18 gennaio, in linea con la mostra antologica alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Successo anche per la notte di Capodanno, con oltre 7mila persone tra piazza IV Novembre e piazza Matteotti.

