Tutto pronto per Pistoia Città del Natale Un mese e mezzo di spettacoli e iniziative per adulti e bambini

Pistoia, 8 novembre 2025 –  Concerti, magia, animazione e tante iniziative: anche quest’anno sarà ’ Pistoia Città del Natale ’ ad animare le principali vie del centro storico cittadino. Dal 22 novembre al 6 gennaio, Pistoia si trasformerà in un grande palcoscenico con un programma di oltre 40 appuntamenti pensati per cittadini e visitatori di tutte le età. Casa di Babbo Natale in Comune a Pistoia nel 2024 La presentazione di ’Pistoia Città del Natale’ ha avuto luogo ieri mattina in Comune, che è promotore dell’evento, mentre a fare da supporto saranno tante realtà importanti del territorio come Toscana Energia, Conad Nord Ovest, Giorgio Tesi Group e Naturart Village come green partner, Estra, Publiacqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

