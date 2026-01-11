Pievepelago via ai lavori per la riqualificazione dell’ex asilo

A Pievepelago sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ex asilo, un edificio storico di importante valore sociale per la comunità. L’intervento mira a recuperare e valorizzare questa struttura, trasformandola in un nuovo punto di aggregazione per i cittadini. L’obiettivo è preservare il patrimonio storico, offrendo al tempo stesso uno spazio utile e condiviso per il futuro del paese.

A Pievepelago si intende ridare nuova vita ad una istituzione ed un fabbricato storico di grande rilievo sociale per il paese, come futuro punto di aggregazione. Si tratta della Fondazione Centro Sociale 'Don Domenico Galassini e mons. Luigi Bernardi', con sede nello stabile in via Roma 204 conosciuto da tutti come 'ex asilo' in quanto già un secolo fa ospitava locali scuole sino agli anni '80. Oltre al valore simbolico del fabbricato, conta molto la sua ubicava in paese, con una ampia area verde antistante valorizzare. "Vogliamo informare la popolazione – stanno avvisando i referenti dell'ente – che sono stati avviati lavori di miglioramento e manutenzione all'edificio ex asilo, al fine di renderlo maggiormente fruibile per le attività di aggregazione di ogni fascia di età, dai giovani agli adulti.

