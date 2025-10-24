Un piano di investimenti da 17 milioni di euro è pronto a dare nuova linfa alla sanità dell’Alto Milanese. L’annuncio, giunto tramite la consigliera di Regione Lombardia Silvia Scurati, pone i riflettori su importanti opere che interesseranno il vecchio ospedale di Legnano e i presidi sanitari di Legnano, Parabiago e Magenta, tutti afferenti all’ ASST Ovest Milanese. Particolare attenzione verrà rivolta al recupero e alla riqualificazione dell’area del vecchio ospedale di Legnano, un patrimonio immobiliare di grande rilevanza per il territorio. La riqualificazione di questo spazio, come sottolineato anche da precedenti iniziative e discussioni, rappresenta un passo cruciale per la creazione di una cittadella della sussidiarietà, offrendo nuovi servizi alla comunità e valorizzando una struttura che ha segnato la storia della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospedali, via ai lavori. In arrivo 17 milioni per la riqualificazione