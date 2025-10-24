Ospedali via ai lavori In arrivo 17 milioni per la riqualificazione

Ilgiorno.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano di investimenti da 17 milioni di euro è pronto a dare nuova linfa alla sanità dell’Alto Milanese. L’annuncio, giunto tramite la consigliera di Regione Lombardia Silvia Scurati, pone i riflettori su importanti opere che interesseranno il vecchio ospedale di Legnano e i presidi sanitari di Legnano, Parabiago e Magenta, tutti afferenti all’ ASST Ovest Milanese. Particolare attenzione verrà rivolta al recupero e alla riqualificazione dell’area del vecchio ospedale di Legnano, un patrimonio immobiliare di grande rilevanza per il territorio. La riqualificazione di questo spazio, come sottolineato anche da precedenti iniziative e discussioni, rappresenta un passo cruciale per la creazione di una cittadella della sussidiarietà, offrendo nuovi servizi alla comunità e valorizzando una struttura che ha segnato la storia della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ospedali via ai lavori in arrivo 17 milioni per la riqualificazione

© Ilgiorno.it - Ospedali, via ai lavori. In arrivo 17 milioni per la riqualificazione

Approfondisci con queste news

ospedali via lavori arrivoOspedali, via ai lavori. In arrivo 17 milioni per la riqualificazione - Un piano di investimenti da 17 milioni di euro è pronto a dare nuova linfa alla sanità dell’Alto Milanese. ilgiorno.it scrive

ospedali via lavori arrivoOspedale di Arco, al via i lavori di riqualificazione dei padiglioni A e B - Intervento da dieci milioni di euro grazie a fondi del piano nazionale complementare al Pnrr, che prevedono in un caso la demolizione e la parziale ricostruzione e nell'altro la riqualificazione sismi ... Da giornaletrentino.it

Ospedale Militello, via lavori per nuova risonanza magnetica - Sono stati consegnati i lavori per l'installazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla presso alla Radiologia, diretta da Gianfranco Guttuso, dell'ospedale Basso Ragusa di Militello in Val di ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedali Via Lavori Arrivo