Pieve Classica 2026 si avvicina, con il primo appuntamento dedicato a Silvia Epi. La stagione musicale di Pieve Santo Stefano, alla sua dodicesima edizione, promette un ricco programma che include anche Morgan e grandi opere liriche. Manca meno di una settimana all’inizio di questo evento culturale, che ogni anno richiama appassionati di musica e musica classica nel territorio.

Manca ormai meno di una settimana all’inizio di Pieve Classica 2026, la stagione musicale di Pieve Santo Stefano giunta alla sua dodicesima edizione. Il programma prevede dieci appuntamenti a partire da sabato 17 gennaio, quando la cantante Silvia Epi inaugurerà la rassegna con la serata dal. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Classica con gusto, giovedì 8 gennaio il primo appuntamento con il duo PiCello Bros

Leggi anche: Conto alla rovescia per la partenza di Pieve Classica 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Eventi segnalati dai Comuni.

Pieve Classica: primo appuntamento con Silvia Epi. Arrivano Morgan e la grande lirica - Il programma dell'edizione 2026 porterà nel capoluogo della Valtiberia numerosi big della musica Manca ormai meno di una settimana all’inizio di Pieve Classica 2026, la stagione musicale di Pieve Sant ... arezzonotizie.it