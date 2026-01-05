Classica con gusto giovedì 8 gennaio il primo appuntamento con il duo PiCello Bros
Il 8 gennaio alle 21, in Goldonetta, si terrà il primo appuntamento della quindicesima edizione di
Torna "Classica con gusto", la rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti giunta alla quindicesima edizione: il primo appuntamento, in programma giovedì 8 gennaio alle 21 in Goldonetta, avrà protagonista l'affiatatissimo duo PiCello Bros. formato da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Rassegna 'InConcerto', a San Giovanni Rotondo appuntamento con il duo Aventaggiato?Matarrese
Leggi anche: Rassegna 'InConcerto', a San Giovanni Rotondo appuntamento con il duo Rotolo-Ciliberti
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Il nostro Caruso rende tutti felici! Un cornetto dalla classica forma curva, preparato con lievito naturale e farina 100% italiana, rifinito con una delicata spolverata di zucchero semolato. Un equilibrio perfetto di fragranza e gusto, capace di regalare una bontà int - facebook.com facebook
Scopri il Chianti Classico DOCG 2023 di Riecine, un'esplosione di gusto e tradizione. Acquistalo online al miglior prezzo e regalati un viaggio sensoriale unico! #ChiantiClassico #VinoItaliano splendido! x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.