conto alla rovescia per la partenza di pieve classica 2026

Manca meno di una settimana alla partenza di Pieve Classica 2026, la tradizionale stagione musicale di Pieve Santo Stefano. Giunta alla sua 12ª edizione, l’evento si svolgerà ad Arezzo a partire dall’11 gennaio 2026, offrendo un programma ricco di concerti e iniziative culturali dedicate agli appassionati di musica classica.

Arezzo, 11 gennaio 2026 –Manca ormai meno di una settimana alla partenza di Pieve Classica 2026, la stagione musicale di Pieve Santo Stefano giunta ormai alla sua 12ma edizione. Sono dieci gli appuntamenti previsti a partire da sabato 17 Gennaio con la serata intitolata "tanti piccoli pezzi di cuore" interpretata dalla cantante Silvia Epi, fino all'ultimo appuntamento del 16 maggio prossimo con l'opera lirica "il marito Disperato" di Domenico Cimarosa. Questa dodicesima edizione, organizzata come sempre dalla associazione Coro Altotiberino assieme al Comune di Pieve Santo Stefano, si annuncia come una delle più interessanti ed attese, con un programma ricco e vario dove emergono i nomi di Gianluca Guidi nella terza serata del 19 Febbraio e di Morgan nella quarta serata del 5 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

