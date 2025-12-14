Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Luiss Roma 94-62 | Pielle senza storia Roma travolta

Nel match di Serie B di basket, la Verodol CBD Pielle Livorno ha dominato la Luiss Roma con un punteggio di 94-62. La partita, giocata al PalaMacchia, ha visto una prestazione convincente dei padroni di casa, che hanno mostrato un livello di gioco elevato per tutti i quaranta minuti, lasciando poco spazio agli avversari.

© Livornotoday.it - Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Luiss Roma 94-62: Pielle senza storia, Roma travolta Spettacolo al PalaMacchia! La Pielle con una prestazione di altissimo livello su tutti i quaranta minuti batte 94-62 la Luiss Roma nel big match di giornata.Una vittoria mai in discussione per i biancoblù che mettono subito le cose in chiaro con un netto 10-0 in avvio di partita e chiudono il.

