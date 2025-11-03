la vuelle batte cremona e vola sola in testa alla classifica

Cremona, 2 novembre 2025 - Pesaro vince facile sul campo di Cremona: 75 a 95 ed è sola in testa alla classifica. Tifosi in festa e i sogni nel cassetto iniziano a prendere forma. La formazione di Leka schioda la partita ad inizio di ripresa dopo che i primi venti minuti di gioco si erano chiusi con i pesaresi avanti di 9 punti grazie soprattutto al duo Miniotas e De Laurentiis che si sono fatti sentire sotto i tabelloni. Una di quelle partite rare come le perle perché la formazione biancorossa ha sostanzialmente dominato chiudendo con 40 palle prese nell'area piccola contro le 31 dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

