Con una mazza da baseball picchia l' ex e le distrugge l' auto | la pedinava anche usando un drone

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era arrivato al punto di perseguitarla con l'aiuto di un drone. Lo innalzava alto in cielo per riprendere l'interno della sua abitazione, per sapere cosa faceva e con chi era. In altre occasioni, l'ossessione diventava violenza: come quando armato con una mazza da baseball l'ha ferita alla nuca e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it



