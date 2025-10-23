Con una mazza da baseball picchia l' ex e le distrugge l' auto | la pedinava anche usando un drone

Era arrivato al punto di perseguitarla con l'aiuto di un drone. Lo innalzava alto in cielo per riprendere l'interno della sua abitazione, per sapere cosa faceva e con chi era. In altre occasioni, l'ossessione diventava violenza: come quando armato con una mazza da baseball l'ha ferita alla nuca e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Una mazza da baseball quanto bene gli fa. #BeavisAndButthead nuova stagione, ogni venerdì alle 22:30 su #ComedyCentralItalia, (@skyitalia 129, Sky Glass 121) e in streaming su @nowtvit - facebook.com Vai su Facebook

Con mazza da baseball spaccano la testa a 17enne, è in coma. Agguato dopo un post con la posizione - X Vai su X

Matera, picchia l’ex in strada e nasconde una mazza da baseball in macchina: arrestato 42enne - È accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere Un 42enne residente in provincia di Bari è stato arrestato dalla Polizia di ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Picchia ex convivente a Matera, arrestato un 42enne pugliese - Con l'accusa di lesioni personali aggravate ai danni dell'ex convivente, e porto abusivo di oggetti atti a offendere, la polizia ha arrestato a Matera un uomo di 42 della provincia di Bari. Scrive ansa.it

Minaccia due minorenni con una pistola e ne picchia uno con una mazza da baseball: 40enne arrestato nel Casertano - Una violenza ingiustificata ai danni di due minorenni ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni, finito in manette a Maddaloni, nella provincia di Caserta. Da fanpage.it