Piancastagnaio. Il teleriscaldamento riparte nel centro storico.

A Piancastagnaio riprendono i lavori del progetto di teleriscaldamento nel centro storico. Da domani, la fase più ampia interesserà le strade del paese, consentendo agli utenti di collegarsi all’impianto geotermico. Questa iniziativa mira a fornire riscaldamento e acqua calda sanitaria in modo più efficiente e sostenibile, contribuendo alla modernizzazione del sistema di energia locale.

Entrano nella fase più estensiva i lavori del teleriscaldamento a a Piancastagnaio. Da domani il centro storico sarà oggetto della fase centrale per portare la linea dell’impianto geotermico nelle strade del paese storico, da cui gli utenti potranno allacciarsi per portare nelle proprie abitazioni il calore da riscaldamento e l’acqua per gli impianti sanitari. Per questo il Comune di Piancastagnaio ha emesso un importante comunicato alla popolazione e agli abitanti dello stesso centro storico in cui si preannunciano variazioni al traffico urbano e ai relativi posteggi durante il lavoro dei cantieri operanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

