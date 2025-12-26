Torna il Presepe vivente nel centro storico l' appuntamento

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Presepe Vivente nel Centro Storico di Salerno. “Invito i concittadini, turisti e visitatori ad assistere a questa bella rappresentazione della Santa Natività nella magica atmosfera di Luci d’Artista” dichiara il sindaco Vincenzo Napoli. L'apertura è prevista per le ore 18.00, oggi. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

