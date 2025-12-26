Torna il Presepe vivente nel centro storico l' appuntamento
Torna il Presepe Vivente nel Centro Storico di Salerno. “Invito i concittadini, turisti e visitatori ad assistere a questa bella rappresentazione della Santa Natività nella magica atmosfera di Luci d’Artista” dichiara il sindaco Vincenzo Napoli. L'apertura è prevista per le ore 18.00, oggi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: La magia del Presepe vivente nel centro storico di Montemarciano
Leggi anche: A Pago Veiano torna il Presepe Vivente: appuntamento il 20 e 21 dicembre
Castiglion Fiorentino, torna il Presepe vivente nel centro storico; A Camerano torna il Presepe Vivente nel cuore del centro storico; Reggio Emilia, il Presepe Vivente torna ad animare le vie del centro; Torna il Presepe Vivente per le vie del centro storico.
Torna il Presepe vivente nel centro storico, l'appuntamento - “Invito i concittadini, turisti e visitatori ad assistere a questa bella rappresentazione della Santa Natività nella magica atmosfera di Luci d’Artista” dichiara il sindaco Vincenzo Napoli ... salernotoday.it
Rocca di Papa – Rocca di Papa, torna la rappresentazione del Presepe Vivente in un percorso itinerante nel centro storico - Rocca di Papa si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi delle festività natalizie con il Presepe Vivente, un evento capace di unire fede, ... castellinotizie.it
Tradizione e spiritualità: torna il Presepe Vivente in notturna - Santa Fiora si prepara a vivere una serata suggestiva all’insegna della tradizione e della spiritualità. corrieredimaremma.it
Torna il Presepe Vivente di Vogogna, appuntamento questa domenica 21 dicembre a partire dalle 21
Natale tra storia e tradizione, a Casalvecchio Siculo torna il Presepe vivente Le viuzze del borgo si trasformano in un viaggio nel tempo tra antichi mestieri, atmosfere suggestive e sapori della tradizione. Due le date in programma: 27 dicembre e 4 gennaio 20 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.