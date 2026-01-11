Phishing via PEC | l' allarme della polizia sulle fatture false

La Polizia segnala una crescente attività di phishing attraverso PEC, utilizzata per diffondere fatture false e ingannare cittadini e aziende. Questa forma di truffa sfrutta la fiducia nella posta elettronica certificata per ottenere dati sensibili o denaro. È importante prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e verificare sempre l’autenticità delle fatture ricevute via PEC, adottando misure di sicurezza adeguate.

È in corso una nuova campagna di phishing che sfrutta la posta elettronica certificata (PEC) per trarre in inganno cittadini e imprese. La Polizia di Stato segnala che i truffatori inviano falsi avvisi urgenti riguardanti presunte fatture scadute, irregolarità amministrative o anomalie contabili. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Phishing via PEC: l'allarme della polizia sulle fatture false Leggi anche: Phishing via PEC: l'allarme della polizia sulle fatture false Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Phishing via PEC: l'allarme della polizia sulle fatture false; Allarme phishing via PEC: falsi avvisi urgenti da enti pubblici e fornitori; La Polizia avvisa: Attenzione alla nuova truffa via PEC; Frosinone, ladri di pneumatici colpiscono anche auto di calciatore. Phishing via PEC: l'allarme della polizia sulle fatture false - È in corso una nuova campagna di phishing che sfrutta la posta elettronica certificata (PEC) per trarre in inganno cittadini e imprese. baritoday.it

Attenzione alla nuova campagna di phishing via PEC, dai finti enti pubblici ai falsi avvisi di pagamento - Truffatori inviano falsi avvisi urgenti via PEC per sottrarre dati: la Polizia di Stato mette in guardia da nuove campagne di phishing. virgilio.it

La polizia avvisa: “Attenzione alla nuova truffa via PEC” - La Polizia di Stato lancia un allarme riguardo a una nuova truffa via PEC (Posta Elettronica Certificata), in cui i truffatori si spacciano per enti pubblici o fornitori di servizi, inviando falsi avv ... msn.com

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha lanciato un allarme rosso per una sofisticata campagna di phishing che sta colpendo migliaia di italiani. - facebook.com facebook

Falsi rimborsi IVA per imprese e contribuenti: allarme phishing • L’allarme dell’Agenzia delle Entrate che mette in guardia sull’ennesima campagna di phishing: attenzione ai falsi avvisi di rimborso IVA. x.com

