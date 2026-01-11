Phishing via PEC | l' allarme della polizia sulle fatture false

La polizia segnala un aumento di tentativi di phishing attraverso PEC, in particolare con l’invio di fatture false. Questa minaccia mira a ingannare utenti e aziende, inducendoli a condividere dati sensibili o a effettuare pagamenti non autorizzati. È importante mantenere alta l’attenzione e verificare sempre la provenienza delle comunicazioni ufficiali, per proteggersi da possibili frodi online.

È in corso una nuova campagna di phishing che sfrutta la posta elettronica certificata (PEC) per trarre in inganno cittadini e imprese. La Polizia di Stato segnala che i truffatori inviano falsi avvisi urgenti riguardanti presunte fatture scadute, irregolarità amministrative o anomalie contabili.

