Perché le donne accendono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran | il valore simbolico

Sempre più donne condividono sui social immagini in cui accendono sigarette usando una foto di Khamenei, simbolo di solidarietà alle proteste in Iran. Questo gesto, semplice ma carico di significato, rappresenta una forma di protesta pacifica e di resistenza contro le restrizioni e le ingiustizie del regime. La diffusione di queste immagini evidenzia il ruolo dei simboli nel movimento di protesta e il desiderio di esprimere dissenso senza parole.

Dilagano sui social foto e video di donne che accendono sigarette incendiando una foto della guida suprema dell'Iran: il gesto virale ha un forte valore simbolico.

