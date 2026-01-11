Perché le donne accendono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran | il valore simbolico

Sempre più donne condividono sui social immagini in cui accendono sigarette usando una foto di Khamenei, simbolo di solidarietà alle proteste in Iran. Questo gesto, semplice ma carico di significato, rappresenta una forma di protesta pacifica e di resistenza contro le restrizioni e le ingiustizie del regime. La diffusione di queste immagini evidenzia il ruolo dei simboli nel movimento di protesta e il desiderio di esprimere dissenso senza parole.

Perché le donne accedono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran: il valore simbolico - Dilagano sui social foto e video di donne che accendono sigarette incendiando una foto della guida suprema dell'Iran: il gesto virale ha un forte valore ... msn.com

Le donne accendono una sigaretta con la foto di Khamenei - Crisi economica, repressione e blackout digitali: un gesto vietato diventa il simbolo di una protesta che unisce povertà, controllo dei corpi e sfida diretta al potere della Guida suprema ... giornalelavoce.it

Protezione a metà: perché in Sicilia le donne vittime di violenza restano senza rifugio https://qds.it/protezione-violenza-donne-sicilia-senza-rifugio/ #violenza #donne #sicilia - facebook.com facebook

Barbie dice che il New York Times deve correggere l'analisi del video sull'uccisione di Renee Nicole Good perché un altro video mostra che la donna stava puntando verso l'agente che le ha poi sparato. Deve correggere, scrive, anche perché il presidente Tru x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.