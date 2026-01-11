Perché le donne accedono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran | il valore simbolico

Negli ultimi tempi, molte donne iraniane hanno condiviso sui social immagini di sé che accendono sigarette con una foto di Khamenei, simbolo delle proteste in Iran. Questo gesto, semplice ma carico di significato, rappresenta una forma di solidarietà e resistenza contro le restrizioni e le oppressioni del regime. L’atto ha assunto un valore simbolico importante, diventando un mezzo di espressione collettiva in un contesto di protesta sociale e politica.

Dilagano sui social foto e video di donne che accendono sigarette incendiando una foto della guida suprema dell'Iran: il gesto virale ha un forte valore simbolico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

