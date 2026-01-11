Perché le donne accedono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran | il valore simbolico
Negli ultimi tempi, molte donne iraniane hanno condiviso sui social immagini di sé che accendono sigarette con una foto di Khamenei, simbolo delle proteste in Iran. Questo gesto, semplice ma carico di significato, rappresenta una forma di solidarietà e resistenza contro le restrizioni e le oppressioni del regime. L’atto ha assunto un valore simbolico importante, diventando un mezzo di espressione collettiva in un contesto di protesta sociale e politica.
Dilagano sui social foto e video di donne che accendono sigarette incendiando una foto della guida suprema dell'Iran: il gesto virale ha un forte valore simbolico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Iran, la rivoluzione delle donne contro il regime: il trend con la foto di Khamenei in fiamme per accendersi una sigaretta
Leggi anche: Iran, le proteste: «Morte a Khamenei». Il figlio dello Scià di Persia: «Io pronto a tornare»
Sigarette accese con foto in fiamme di Khamenei, la protesta delle iraniane - E' la nuova protesta che sta facendo velocemente il giro dei social rilanciata da vari media internazionali fra cui il Daily Mail ... msn.com
Protezione a metà: perché in Sicilia le donne vittime di violenza restano senza rifugio https://qds.it/protezione-violenza-donne-sicilia-senza-rifugio/ #violenza #donne #sicilia - facebook.com facebook
Barbie dice che il New York Times deve correggere l'analisi del video sull'uccisione di Renee Nicole Good perché un altro video mostra che la donna stava puntando verso l'agente che le ha poi sparato. Deve correggere, scrive, anche perché il presidente Tru x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.