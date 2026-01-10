Verso la sfida con la leader È una nuova Civitanovese

La Civitanovese si prepara alla sfida contro la leader, con molti giocatori recuperati dopo un periodo di stop. L’allenamento di ieri ha visto in campo diversi atleti che, fino a poco tempo fa, erano rimasti ai box a causa di problemi fisici. Un segnale positivo per il tecnico Daniele Marinelli e il suo staff, che possono contare su una rosa più completa e pronta ad affrontare una partita importante.

Molti giocatori recuperati in vista della Fermana. Sospiro di sollievo per il tecnico Daniele Marinelli e per il suo staff che nel corso dell’allenamento di ieri hanno potuto vedere in partitella molti di quei giocatori che fino a qualche giorno prima erano rimasti ai box per problemi vari. Su tutti il capitano Ivan Visciano che è guarito dall’influenza, ma anche il centrale difensivo Romero tornato in gruppo dopo un fastidio muscolare. Da considerarsi ormai del tutto recuperati i centrali Cahais e la mezzala Marietti, mentre ad allenarsi in maniera differenziata è stato il difensore Martiarena ma in questo caso si è trattato di una precauzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verso la sfida con la leader. È una nuova Civitanovese Leggi anche: Chiesanuova-Civitanovese: "Una sfida da brividi" Leggi anche: Elmas verso una nuova regia: sostituirà Lobotka con la Juve La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Salernitana verso la sfida con il Cosenza: nodo tattico per Raffaele, ballottaggio sul modulo - facebook.com facebook La probabile formazione dell' @Inter verso la sfida contro l ' @Atalanta_BC x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.