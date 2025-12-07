Esame per la Civitanovese | I ragazzi sono carichi
Archiviare il passo falso di Jesi e ottenere punti preziosi in chiave salvezza. Queste le motivazioni che spingono la Civitanovese nella sfida al Montegranaro in programma oggi al Polisportivo (ore 15). I rossoblù del tecnico Daniele Marinelli, ripiombati all’ultimo posto della classifica, affrontano la compagine veregrense, che li precede di 5 lunghezze e reduce dal successo interno sull’Urbania. Gara non semplice per Visciano e soci considerando le eccellenze rivali che Marinelli, sulla panchina del Montegranaro due stagioni fa, elenca con ammirazione: "giocatori come Urbinati, Capponi e Albanesi – dice il trainer – sono ottimi per la categoria, Taborda è il portiere più forte del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Esame di maturità per la squadra di Mezzanotte contro la vice-capolista. L'F.C. OSIMO ospita il LE TORRI Castelplanio, big match tra deluse al "Bianchelli" tra Marzocca e Borgo Minonna. Derby decisivi a Cupramontana e Filottrano: US Filottranese 1922- Cin - facebook.com Vai su Facebook
Esame per la Civitanovese: "I ragazzi sono carichi" - Marinelli sugli avversari: "Una squadra tosta, costruita per obiettivi di rilievo". msn.com scrive