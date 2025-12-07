Esame per la Civitanovese | I ragazzi sono carichi

Archiviare il passo falso di Jesi e ottenere punti preziosi in chiave salvezza. Queste le motivazioni che spingono la Civitanovese nella sfida al Montegranaro in programma oggi al Polisportivo (ore 15). I rossoblù del tecnico Daniele Marinelli, ripiombati all’ultimo posto della classifica, affrontano la compagine veregrense, che li precede di 5 lunghezze e reduce dal successo interno sull’Urbania. Gara non semplice per Visciano e soci considerando le eccellenze rivali che Marinelli, sulla panchina del Montegranaro due stagioni fa, elenca con ammirazione: "giocatori come Urbinati, Capponi e Albanesi – dice il trainer – sono ottimi per la categoria, Taborda è il portiere più forte del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

