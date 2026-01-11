Pd | Picierno ' cambiare linea su Putin? Noi sempre dalla parte della democrazia'

Il Partito Democratico si trova a dover affrontare una riflessione sulla posizione da assumere nei confronti del regime di Putin. Dopo aver letto l'intervista di Bettini, che invita a un cambio di approccio, la vice presidente Picierno sottolinea la coerenza del partito nel sostenere i valori della democrazia. La discussione evidenzia l’importanza di mantenere una posizione chiara e responsabile su questioni internazionali fondamentali.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Con colpevole ritardo ho letto l'intervista di Bettini che invita il Partito Democratico a cambiare atteggiamento sul regime di Putin". Lo scrive sui social la vice presidente del Parlamento Ue Pina Picierno, proseguendo: "Il caso vuole che io sia in Lituania per una serie di incontri di lavoro e che proprio oggi abbia visitato a Vilnius il museo dell'occupazione sovietica e del Kgb. Ho pianto di fronte a prove di una atrocità che faccio fatica a raccontare e che è durata praticamente fino a ieri qui, fino al 1991". "Qui i partigiani sono quelli che si sono battuti contro i criminali sovietici e tutti ripetono la stessa cosa: oltre il confine, a pochi km da dove scrivo, non è diverso: è peggio di come era allora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

