Ranucci | Picierno Pd ' bomba che ha colpito la sua auto attentato alla democrazia'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La bomba che ha colpito l'auto di Sigfrido Ranucci è un attentato alla democrazia e al giornalismo libero. Per questo oggi il Parlamento Ue non ha voluto solo esprimergli solidarietà e vicinanza: abbiamo ribadito che questa istituzione sarà sempre accanto a tutti coloro che con le loro inchieste illuminano le contraddizioni del nostro tempo". Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
«Le bombe non so a cosa fossero finalizzate, questa è la cosa che mi preoccupa di più. Ho paura, ma è un sentimento necessario che ti salva e che salva le persone più care». Così Sigfrido Ranucci, di fronte al Parlamento europeo, ha riavvolto il nastro sull’at - facebook.com Vai su Facebook
Solidarietà dalla Vicepresidente del Parlamento europeo @pinapic a Sigfrido Ranucci per l’attentato subito questa notte: “Urgente una risposta unanime dello Stato, per non indietreggiare davanti a chi crede di poter silenziare giornalisti liberi che svolgono la l - X Vai su X
Ranucci al Parlamento Ue: “Slegare il servizio pubblico dalla politica”. Dibattito sull’attacco a Strasburgo - “Se l’Europa vuole incidere sui suoi valori portanti, allora deve dotarsi di strumenti più incisivi per far rispettare tali valori, altrimenti tutto diventa una questione di poca credibilità. Da ilfattoquotidiano.it
Ranucci al Pe: “La bomba contro di me è un salto di livello, non ci ferma ma ci rafforza” - Il giornalista conduttore di Report parla del suo attentato a un seminario a Strasburgo. msn.com scrive
Ranucci: Picierno (Pd), 'gesto criminale che attenta a libertà di stampa e democrazia' - "Tutta la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci per il gravissimo attentato subito questa notte. Da lanuovasardegna.it