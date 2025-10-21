Ranucci | Picierno Pd ' bomba che ha colpito la sua auto attentato alla democrazia'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La bomba che ha colpito l'auto di Sigfrido Ranucci è un attentato alla democrazia e al giornalismo libero. Per questo oggi il Parlamento Ue non ha voluto solo esprimergli solidarietà e vicinanza: abbiamo ribadito che questa istituzione sarà sempre accanto a tutti coloro che con le loro inchieste illuminano le contraddizioni del nostro tempo". Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

