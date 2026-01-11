Passaggio della fiaccola olimpica Alunni a casa prima via i plateatici

In vista dell’arrivo della fiaccola olimpica il 16 gennaio, la città si sta organizzando con misure di sicurezza e restrizioni. Le scuole sono state chiuse anticipatamente, il centro storico è stato trasformato in un’area pedonale, e i plateatici dei locali pubblici sono stati rimossi. Le strade sono transennate per garantire un passaggio sicuro e ordinato della carovana olimpica.

Il percorso è già stato definito dall'organizzazione anche se sarà il Comune di Codogno ad accollarsi l'organizzazione logistica perché l'evento possa svolgersi nel migliore dei modi. Le scuole d'infanzia Rapelli e Garibaldi finiranno l'attività didattica alle 15.30 mentre i cancelli di via Vittorio Emanuele della primaria Anna Vertua Gentile saranno chiusi.

