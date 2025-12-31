Festa in città per il passaggio della fiaccola olimpica | Una giornata indimenticabile
Nelle vie di Brindisi si è svolto il passaggio della fiaccola olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina, un momento di grande significato simbolico e di unione. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, sottolineando l’importanza dello sport come elemento di coesione e tradizione. Un evento che resterà nella memoria dei partecipanti, testimonianza di un percorso condiviso verso i prossimi appuntamenti olimpici.
Grande emozione per il passaggio della fiaccola olimpica dei giochi invernali di Milano-Cortina, per le vie di Brindisi. Trentuno tedofori, fin dalle prime luci del giorno, si sono avvicendati lungo un percorso partito da via Spalato e conclusosi al rione Casale, passando per la scalinata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: "Carmen Santaniello porta la forza delle nostre radici": l'entusiasmo di Avellino per il passaggio della Fiaccola Olimpica
Leggi anche: La torcia olimpica illumina Prato: città in festa per il passaggio dei tedofori
Fiaccola olimpica in Toscana: tanti passaggi emozionanti. Festa a Pisa e Livorno per l’ultima tappa - Ultima tappa toscana per la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026: le Olimpiadi invernali stanno per partire. lanazione.it
Milano-Cortina: festa nel Miglio d'oro per il passaggio della fiaccola olimpica - Cortina 2026 è stato accolto con entusiasmo dai residenti di Torre del Greco ed Ercolano, ... msn.com
Festa con le scuole per l’arrivo in città della fiaccola olimpica - Il prossimo venerdì 16 gennaio, la fiaccola delle Olimpiadi invernali di Milano- laprovinciapavese.gelocal.it
La Fiaccola Olimpica illumina i Sassi di Matera
Telesveva. . Apricena, festa grande per la “Notte Bianca”: la città si è trasformata in un gigantesco luna park. L’evento spettacolare ha attratto migliaia di persone #puglia #foggia #apricena #nottebianca #natale #evento #turismo #attualità - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.