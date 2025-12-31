Festa in città per il passaggio della fiaccola olimpica | Una giornata indimenticabile

Nelle vie di Brindisi si è svolto il passaggio della fiaccola olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina, un momento di grande significato simbolico e di unione. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, sottolineando l’importanza dello sport come elemento di coesione e tradizione. Un evento che resterà nella memoria dei partecipanti, testimonianza di un percorso condiviso verso i prossimi appuntamenti olimpici.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.