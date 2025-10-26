Aceto balsamico Sulla rotatoria svetta la bottiglia di Giugiaro ‘firmata’ da Carnevali
Una nuova opera del pittore e scultore modenese Erio Carnevali, la terza in ordine di tempo, accoglie da ieri mattina le persone che raggiungono o lasciano il capoluogo. L’opera, " La natura paziente ", è posizionata al centro della rotonda tra via Emilia Ovest e via Virgilio ed è stata commissionata dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP - come ha ricordato il suo presidente Enrico Corsini – in coincidenza con i 25 anni dall’ottenimento da parte dell’Unione Europea della Denominazione di Origine Protetta. L’installazione raffigura l’iconica bottiglia disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1987, unica e distintiva dell’autenticità del prezioso Balsamico, eccellenza modenese e garanzia del prodotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
