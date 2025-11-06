Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il presidente palestinese Abu Mazen. Il colloquio, descritto come "cordiale", è durato circa un’ora e si è concentrato sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e sulla necessità di rilanciare il processo di pace. Il Pontefice ha ribadito il sostegno alla soluzione dei due Stati come unica via per una pace duratura tra Israele e Palestina. L’incontro arriva a quasi un mese dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti. Già a luglio i due leader avevano avuto un contatto telefonico per discutere delle tensioni in Cisgiordania e della situazione a Gaza, ma questa è stata la prima occasione di un dialogo diretto e personale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV incontra Abu Mazen: dialogo per la pace a Gaza