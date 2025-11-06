Papa Leone XIV incontra Abu Mazen | dialogo per la pace a Gaza
Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il presidente palestinese Abu Mazen. Il colloquio, descritto come "cordiale", è durato circa un’ora e si è concentrato sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e sulla necessità di rilanciare il processo di pace. Il Pontefice ha ribadito il sostegno alla soluzione dei due Stati come unica via per una pace duratura tra Israele e Palestina. L’incontro arriva a quasi un mese dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti. Già a luglio i due leader avevano avuto un contatto telefonico per discutere delle tensioni in Cisgiordania e della situazione a Gaza, ma questa è stata la prima occasione di un dialogo diretto e personale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Ora Papa Leone XIV si sta prendendo il suo tempo e su di lui aumenta l'aspettativa, sia da parte dei conservatori che dei progressisti - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #PapaLeone, nuovo forte appello contro guerre e #pace in #Myanmar #5novembre #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Papa #LeoXIV #PopeLeoXIV #Vaticano #Chiesa #TV2000 @tg2000it @vaticannews_it @UCSCEI - X Vai su X
Papa Leone XIV incontra Abu Mazen in Vaticano - Il primo incontro tra i due leader avviene in un momento delicato, con la tregua a Gaza ancora fragile dopo i recenti attacchi israeliani ... Come scrive milanofinanza.it
Papa Leone XIV riceve Abu Mazen: dialogo su pace e crisi a Gaza - (LaPresse) Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta il presidente palestinese Mahmoud Abbas in Vaticano, in un colloquio definito “cordiale” ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Papa Leone XIV incontra Polizia municipale e sindaci del Mugello - La delegazione mugellana era capeggiata dal Comandante Generale Marco Bambi, presenti il Vicecomandante Paolo Baldini e i sindaci: il Presidente dell'Unione del Mugello e sindaco di Marradi Tommaso ... Come scrive nove.firenze.it