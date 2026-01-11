Analisi della partita tra Ravenna e Forlì: Viola mette in difficoltà i biancorossi, mentre Luciani fatica a trovare spazio. Anacoura riceve un 6, dimostrando presenza senza creare occasioni da rete, con il Forlì che si limita a punizioni senza mai impensierire seriamente il portiere avversario. Un incontro che evidenzia le difficoltà offensive di entrambe le squadre e i margini di miglioramento.

Anacoura 6. Il Forlì punge, ma non graffia. E non tira in porta. Se non su punizione, che peraltro il portiere giallorosso neutralizza. Corsinelli 6. La catena di destra ha bisogno di profondità. Presente anche in fase offensiva, diventa prevedibile nella ripresa (21’ st Da Pozzo ng). Donati 6. C’è bisogno di qualità e molta attenzione per gestire le incursioni di Coveri e Petrelli. Esce per un piccolo guaio fisico (21’ st Scaringi ng). Esposito 6,5. Oltre al contributo difensivo, porta palla e fa salire la squadra. È un regista aggiunto. Commette una leggerezza su Petrelli e si merita il giallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pagelle Ravenna. Viola fa sudare i biancorossi, Luciani imbrigliato

Leggi anche: Zagre re di Coppa, poi Luciani la chiude. Il Ravenna ai quarti, ora Inter U23 o Renate

Leggi anche: Viola Luciani, argento vivo: la campionessa della Conero Roller chiude seconda ai Campionati europei Junior di Inline Freestyle

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le pagelle del Ravenna che ha pareggiato con il Forlì: (quasi) tutti si limitano al compitino…; Le pagelle del Ravenna sconfitto a Campobasso: Anacoura sorpreso, Tenkorang da recuperare; Lazio-Fiorentina 2-2: Pedro pareggia al 95esimo ed evita la sconfitta, Sarri perde Basic per infortunio; Calcio: un Ravenna senza idee (e poco coraggio) bloccato in casa dal Forlì - TABELLINO.

Pagelle Ravenna. Viola fa sudare i biancorossi, Luciani imbrigliato - Sempre spalle alla porta, si limita al gioco di sponda. msn.com