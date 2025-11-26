Zagre re di Coppa poi Luciani la chiude Il Ravenna ai quarti ora Inter U23 o Renate
Ravenna 3 Arzignano 0 RAVENNA (5-3-2): Borra; Da Pozzo, Donati (41’ st Zakaria), Bianconi, Scaringi, Falbo; Calandrini (35’ st Okaka), Lonardi (35’ st Mandorlini), Menegazzo (41’ st Sermenghi); Ilari, Zagre (27’ st Luciani). A disp.: Anacoura, Stagni, Solini, Di Marco, Rossetti, Rrapaj, Tenkorang, Spini, Esposito, Corsinelli. All. Marchionni. ARZIGNANO (5-3-2): Nespola; Boccia, Valentini, Boffelli (28’ st Moretti), Toniolo (1’ st Coppla), Bernardi (1’ st Cariolato); Castagnaro (15’ st Lakti), Bianchi, Antoniazzi; Nanni, Minesso (20’ st Lanzi). A disp.: Manfrin, Invaso, Mattioli, Mecenero, Jamali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
