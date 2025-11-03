Viola Luciani argento vivo | la campionessa della Conero Roller chiude seconda ai Campionati europei Junior di Inline Freestyle

L'Asd Conero Roller torna dai Campionati Europei di Inline Freestyle di Anagni con un trionfo che proietta la società anconetana nell'élite continentale. In una competizione di livello stellare, che si è da poco conclusa, la stella che ha brillato di più per i colori marchigiani è quella di Viola. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

