PAGELLE E TABELLINO INTER-NAPOLI 2-2 | Akanji perde il duello con Hojlund Mkhitaryan dà ordine McTominay ha il killer instinct

Nel match valido per la ventesima giornata di Serie A, Inter e Napoli si sono conclusi con un pareggio 2-2. La partita ha visto momenti di equilibrio e interventi decisivi, con alcuni giocatori in evidenza per rendimento e altri meno incisivi. Di seguito, i voti, i protagonisti e le valutazioni dei principali protagonisti di una sfida che ha mantenuto alta l’attenzione sull’andamento del campionato.

Voti, top e flop del big match valevole per la ventesima giornata di Serie A Finisce 2-2 il big match del Meazza tra Inter-Napoli. I nerazzurri di Chivu si fanno rimontare due volte dalla squadra di Conte (espulso dopo il rigore concesso ai padroni di casa). Resta così invariato il distacco in testa: Lautaro e compagni sempre a +3 sul Milan e a +4 sui partenopei. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Inter-Napoli. INTER Sommer 6,5 Bisseck 5 FLOP Akanji 5 – Gara complicata sul piano fisico contro Hojlund.

Inter-Napoli 2-2, le pagelle: Dimarco pendolino e bomber (7), Calhanoglu gelido dal dischetto (7), Akanji tradisce (5,5) - L'Inter di Cristian Chivu manca il colpo del ko, facendosi rimontare due volte da McTominay e fermare sul pareggio, il primo in stagione dal Napoli di Conte. leggo.it

Le pagelle di Inter-Napoli 2-2: McTominay con gli attributi, Dimarco una sentenza - 2 con le pagelle della partita: il migliore è McTominay che reagisce all'errore iniziale ... eurosport.it

