PAGELLE E TABELLINO Napoli-Eintracht 0-0 | Conte incartato McTominay e Hojlund insufficienti
Voti pagelle, top e flop della quarta giornata di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte: L’Eintracht Francoforte gioca all’italiana: tutti schiacciati in difesa e ripartenze. Conte incartato, Napoli senza idee. E crea pochissimo. Hojlund non centra la porta, male anche Politano, McTominay e Neres quando è entrato. McTominay in Napoli-Eintracht (ANSA) Calciomercato.it Brutta partita al Maradona, senza gol e senza emozioni. Anche la formazione di Toppmoller non gioca la miglior partita, ma finalmente non prende gol e resta ordinata per quasi tutta la gara. Resta il rammarico per gli azzurri di non aver approfittato di una squadra avversaria davvero mediocre, che ha subito 11 gol in 3 partite in Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
