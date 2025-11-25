PAGELLE E TABELLINO Napoli-Qarabag 2-0 | serataccia per Hojlund la risolve McTominay
Pagelle, top, flop e tabellino completo di Napoli-Qarabag, valido per la quinta giornata di Champions League Il Napoli conquista la vittoria al Maradona contro il Qarabag, mantenendo anche la porta inviolata. Decisivo il gol di McTominay al 65?, quando sblocca la partita sugli sviluppi di un calcio piazzato. Le pagelle di Napoli-Qarabag (ANSA) Calciomercato.it Sette minuti più tardi, su un assist di Olivera, lo scozzese si gira in rovesciata e trova la deviazione vincente di Jankovic, che spiazza Kochalski. Il portiere polacco neutralizza anche un rigore a Hojlund, non in una serata brillante. Brilla invece Neres, che prosegue il suo momento di grazia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
