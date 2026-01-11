Padova eroico Modena sfortunato 2-0 nel segno del tandem Bortolussi-Lasagna

Partite recenti hanno evidenziato l'importanza di precisione e solidità: Padova ha conquistato una vittoria eroica, mentre Modena ha subito una sconfitta sfortunata, con un risultato di 2-0. Il successo del tandem Bortolussi-Lasagna sottolinea come, nel calcio, siano fondamentali le capacità di finalizzazione e di mantenere la disciplina difensiva. Un promemoria che, spesso, il risultato dipende dalla qualità delle poche occasioni create e dalla solidità tra i pali.

Vuoi vedere che ha ragione Allegri alla fine. Il calcio è davvero un gioco semplice. Un attaccante che sappia tramutare in gol le poche occasioni create, un portiere in grado di conservare quanto creato. E poi una componente essenziale nella vita di chiunque, la fortuna. Il Padova torna alla.

