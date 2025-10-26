Bortolussi è il salva vita del Padova con la Juve Stabia finisce 2-2

Padovaoggi.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva essere la domenica del Papu, ma alla fine si continua a bailare al ritmo di Mattia Bortolussi da Ancone, Marche. Meno male gioca nel Padova. Alla fine nessun vincitore e tanta fatica. Biancoscudati e Juve Stabia si dividono la posta in una sfida intensa, complessa, di quelle in cui. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

