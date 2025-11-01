Padova pareggio di carattere | Bortolussi risponde a Merkaj

Avanti a piccoli passi. Un altro pari, un altro punto per smuovere la classifica. Tra Padova e Südtirol termina 1-1, come spesso era successo in C, ma la sensazione è che la Serie B restituisca un confronto più maturo, più intenso, più fisico. Un pareggio che vale più di quanto dica il tabellino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

