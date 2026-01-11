Venite ci sono delle ossa umane | misterioso ritrovamento nel Bresciano

Nella serata di oggi, tra la frazione di San Pancrazio a Palazzolo sull’Oglio e il territorio di Adro, è stato rinvenuto un reperto osseo. L’area è stata immediatamente delimitata dalle autorità, che stanno conducendo le prime indagini per chiarire l’origine e il contesto del ritrovamento. La scoperta ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine, preoccupate per la natura del materiale rinvenuto.

Palazzolo sull'Oglio (Brescia), 10 gennaio 2026 – Misterioso ritrovamento nella sera di oggi (sabato 10 gennaio) tra la frazione di San Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e il territorio di Adro. In un'area di campagna, dove sono in corso di esecuzione alcuni lavori stradali, sono affiorati dal terreno alcuni resti che, secondo una prima valutazione, sarebbero presumibilmente umani e di epoca antica. La segnalazione di un passante. La segnalazione è partita da un passante che, insospettito da alcune ossa visibili in superficie, ha allertato il numero unico per le emergenze 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente delimitato e posto sotto sequestro l'area.

