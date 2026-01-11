Ospedale di Garbagnate | Marco Vicenzi nuovo primario dell’Unità Coronarica
L’ospedale di Garbagnate annuncia la nomina del prof. Marco Vicenzi come nuovo primario dell’Unità Coronarica. A partire dal 7 gennaio, il dipartimento di Cardiologia si avvale della sua esperienza e competenza per garantire servizi di qualità ai pazienti. Questa scelta mira a rafforzare l’offerta assistenziale e a consolidare l’impegno dell’ospedale nella cura delle patologie cardiovascolari.
Garbagnate, ospedale: il prof. Marco Vicenzi è il nuovo primario dell’Unità Coronarica. Il dipartimento di Cardiologia dell’ospedale di Garbagnate dal 7 gennaio ha un nuovo primario. Si tratta del professor Marco Vicenzi, cardiologo e professore associato dell’Università degli Studi di Milano, con attività clinica e di ricerca con particolare focus sulle malattie cardiopolmonari e cardiorespiratorie. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
